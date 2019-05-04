4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страховое общество "Пенсионные гарантии" будет ликвидировано, сообщили БЕЛТА в Минфине.

Акционерами ОАСО "Пенсионные гарантии" 1 мая принято решение о ликвидации страхового общества. Ликвидатором назначено ООО "Правовая компания "Антикризисный консалтинг АСС ВУ".

Министерство финансов обращает внимание, что согласно действующему законодательству при ликвидации юридического лица требования кредиторов предъявляются ликвидатору, который принимает все возможные меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации юрлица. При этом законодательством установлена очередность удовлетворения требований кредиторов.

Действие лицензии на осуществление страховой деятельности ОАСО "Пенсионные гарантии" было прекращено Минфином с 17 января 2017 года.-0-