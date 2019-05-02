Страховые взносы в Беларуси в I квартале выросли на 12,3%

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взносы страховых организаций Беларуси по прямому страхованию и сострахованию в первом квартале составили Br336,4 млн и выросли на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

По добровольным видам страхования за январь-март страховые взносы составили Br224,3 млн, по обязательным видам страхования - Br112,1 млн. Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 66,7% (за январь-март 2018 года - 64,7%).

Выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по стране в первом квартале составили Br156,7 млн и превысили данный показатель за январь-март 2018 года на Br3,3 млн. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-март 2019 года составил 46,6% (за январь- март 2018 года - 51,2%).-0-