Страховые взносы в Беларуси в I полугодии выросли на 13,6%

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взносы страховых организаций Беларуси по прямому страхованию и сострахованию в январе-июне составили Br689,9 млн, темп роста по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - 113,6%, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

По добровольным видам страхования за январь-июнь 2019 года страховые взносы составили Br432,7 млн, что на Br68,2 млн больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Страховые взносы по обязательным видам страхования в первом полугодии - Br257,2 млн (на Br14,5 млн больше). Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 62,7% (за январь-июнь 2018 года - 60%).

За январь-июнь 2019 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по Беларуси составили Br333,6 млн, что на Br28 млн больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-июнь 2019 года составил 48,4% (за январь-июнь 2018 года - 50,3%).-0-