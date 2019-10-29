Страховые взносы в Беларуси в январе-сентябре выросли до Br1 млрд

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взносы страховых организаций Беларуси по прямому страхованию и сострахованию в январе-сентябре составили Br1 млрд 30,8 млн, темп роста по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - 113,7%, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

По добровольным видам страхования за январь-сентябрь текущего года взносы составили Br645 млн, что на Br101 млн больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования - Br385,8 млн (на Br23,2 млн больше).

Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 62,6% (за 9 месяцев 2018 года - 60%).

За январь-сентябрь выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по Беларуси составили Br514,8 млн, что на Br67,2 млн больше, чем за аналогичный период 2018 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов составил 49,9% (за январь-сентябрь 2018-го - 49,4%).

Страховые организации за 9 месяцев перечислили в бюджет и внебюджетные фонды Br93,3 млн (за аналогичный период прошлого года - Br82,8 млн), из них Br49,3 млн - налоги и неналоговые платежи в бюджет, Br44 млн - платежи во внебюджетные фонды (за январь-сентябрь 2018 года - Br40,1 млн и Br42,7 млн соответственно).-0-