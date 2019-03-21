Странам ЕАЭС необходимо гармонизировать защиту рынка от небезопасной продукции - Назаренко

21 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Странам Евразийского экономического союза необходимо максимально гармонизировать законодательство по защите рынка от небезопасной продукции. Об этом заявил член Коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктор Назаренко на совещании с руководителями органов государственного контроля (надзора) в сфере технического регулирования стран ЕАЭС.

"Одна из ключевых задач Евразийской экономической комиссии - создание эффективной системы защиты внутреннего рынка союза от небезопасной продукции, - подчеркнул Виктор Назаренко. - Этому должен способствовать постоянный и конструктивный диалог руководителей органов госконтроля. Такой диалог крайне важен для совершенствования единой системы технического регулирования в целом".

На совещании были затронуты вопросы, связанные с нарушениями норм союзных техрегламентов, недобросовестной оценкой соответствия, смешением национальными органами государственного контроля (надзора) различных его видов применительно к одним и тем же требованиям союза. В связи с этим министр ЕЭК отметил, что необходимо повысить эффективность надзорной практики по реализации технических регламентов ЕАЭС, гармонизировать законодательство государств - членов ЕАЭС в отношении ответственности за несоблюдение единых норм. Участники встречи обсудили также концептуальные направления развития системы государственного контроля, включая совершенствование механизмов взаимодействия уполномоченных органов в сфере технического регулирования и санитарных и фитосанитарных мер.

"Кроме вопросов создания эффективной системы государственного контроля (надзора), участники совещания обсудили необходимость выстраивания прозрачной и жесткой системы ответственности за выпуск в обращение на едином рынке союза небезопасной продукции, - отметили в ЕЭК. - Причем это должно касаться всех участников рынка: от изготовителей и их уполномоченных лиц, импортеров и продавцов до органов по оценке соответствия с их ответственностью за обоснованность выданных документов о соответствии продукции".

Была также рассмотрена реализация пилотного проекта по формированию системы информирования о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, с целью выполнения поручения Евразийского межправительственного совета. "Союзная система информирования о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, должна стать основным инструментом национальных органов госконтроля и комиссии по предупреждению обращения на рынке союза опасной продукции, - подчеркнули в ЕЭК. - Эта система позволит потребителям, производителям и органам госконтроля знакомится с информацией об опасной продукции, о случаях продажи товаров, подлежащих обязательной оценке соответствия требованиям технических регламентов союза, без документов о такой оценке, а также о принятых мерах органов госконтроля в отношении такой продукции. Предусматривается, что при выявлении опасной продукции, не соответствующей требованиям единых технических регламентов, органы госконтроля будут принимать соответствующие меры, включая изъятие из обращения на всей союзной территории".-0-

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