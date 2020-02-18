Странам ЕАЭС осталось согласовать 15 позиций по стратегии развития евразийской интеграции

18 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Странам Евразийского экономического союза осталось согласовать 15 позиций по проекту стратегических направлений евразийской экономической интеграции до 2025 года. Об этом заявил член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев на заседании с участием Делового совета ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Министр ЕЭК отметил, что документ затрагивает все сферы интеграции, определенные Договором о ЕАЭС, формируя основные векторы развития союза. "Страны ЕАЭС близки к завершению работы: 318 позиций уже согласованы, оставшиеся разногласия касаются только 15 механизмов взаимодействия", - сказал он.

Представители бизнеса подтвердили свой интерес к совместной работе, выделив в качестве приоритетных вопросов гармонизацию видов правонарушений в сфере технического регулирования, маркировку и прослеживаемость товаров, развитие интеграции в финансово-банковском секторе, реализацию программы либерализации каботажных перевозок. Отмечена также необходимость расширения регулятивных функций ЕЭК. Представители евразийского бизнеса считают, что комиссия должна стать эффективной площадкой для разрешения внутрисоюзных споров.

"Участники дискуссии договорились направить в комиссию через Деловой совет ЕАЭС актуализированные предложения бизнес-ассоциаций по перспективному развитию союза, а также информацию об оценке деловыми кругами влияния препятствий на состояние взаимной торговли в ЕАЭС с учетом деятельности ЕЭК по их выявлению и устранению", - добавили в пресс-службе.

Проект стратегических направлений евразийской экономической интеграции до 2025 года обсуждался в конце минувшей недели на уровне вице-премьеров стран ЕАЭС. Он подготовлен в развитие Декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов в ЕАЭС, которую Высший Евразийский экономический совет утвердил в конце 2018 года. Стратегические направления определят основные ориентиры интеграционной политики, в них будут раскрыты меры и механизмы, которые позволят в перспективе завершить формирование нормативно-правовых основ сотрудничества государств ЕАЭС, повысить исполнительскую дисциплину наднациональных и национальных институтов союза, обеспечить гармонизацию и синхронизацию подходов государств-членов к определению и регулированию новых направлений сотрудничества. Документ в определенной степени выходит за рамки действующего Договора о ЕАЭС. Среди новых направлений - развитие зеленых технологий, возобновляемых источников энергии, экономические аспекты в сфере здравоохранения, туризма, образования и науки.

После одобрения стратегических направлений межправсоветом документ планируется утвердить на заседании Высшего Евразийского экономического совета в мае.-0-

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