Странам ЕАЭС осталось согласовать 15 позиций по стратегии развития евразийской интеграции

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 18 февраля 2020
Минск Сплошная облачность +4°C
Версия для слабовидящих
Новости
19:17 Эвакуированные из Китая в Тюменскую область белорусы здоровы и собираются домой - Минздрав Общество
19:09 Акция по профилактике неинфекционных заболеваний пройдет в Минске 19 февраля Регионы
18:51 Более 18 тыс. сложных и высокотехнологичных операций провели в Гомельской области в 2019 году Регионы
18:38 Минский планетарий приглашает посмотреть полнокупольные фильмы на белорусском языке Афиша
18:29 ДТП с четырьмя автомобилями произошло в Минске Происшествия
18:20 Рачков: политическому диалогу Беларуси и США должно способствовать межпарламентское взаимодействие Политика
18:11 Итальянка Доротея Вирер выиграла золото в индивидуальной гонке на ЧМ в Антхольце Спорт
18:07 В Жлобине суд вынес приговор по делу о ДТП с подростком-велосипедистом Происшествия
18:02 В Минском зоопарке поселился камышовый кот из Новосибирска Регионы
17:57 Двое подростков готовили теракты в образовательных учреждениях Керчи В мире
17:54 Чартерные рейсы в сезон отпусков свяжут Брест с курортами пяти стран Регионы
17:49 ЕЭК изменила порядок принятия совместных мер для экономической стабилизации в странах ЕАЭС Экономика
17:33 Коллегия ЕЭК поддержала введение нулевых таможенных пошлин на сырье для оптоволокна Экономика
17:31 ФОТОФАКТ: Февральская радуга в Минске Регионы
17:30 Новый детский сад построят в Мозыре Регионы
17:29 Ремонт одного из выходов станции метро "Площадь Победы" продлили до 7 марта Регионы
17:26 Конфликт между мужчинами в Солигорском районе закончился поножовщиной Происшествия
17:23 В Бобруйске задержали две группы сбытчиков наркотиков Происшествия
17:20 Минская и Архангельская области будут сотрудничать в АПК и строительстве Экономика
17:15 Странам ЕАЭС осталось согласовать 15 позиций по стратегии развития евразийской интеграции Экономика
17:07 Российский актер Артур Смольянинов встретится со зрителями на фестивале мобильного кино VOKA Smartfilm Культура
17:00 Huawei предсказывает 10 мегатенденций в телекоммуникационной сфере к 2025 году Технологии
16:59 Масштабный культурно-исторический проект "Война и мир. Беларусь помнит" презентован в Минске Культура
16:55 Минск примет матчи финального этапа Молодежной лиги чемпионата России по волейболу Спорт
16:52 Определен состав сборной Беларуси по боксу на турнир олимпийской квалификации в Лондоне Спорт
16:48 Ашраф Гани победил на президентских выборах в Афганистане В мире
16:41 От поисков улик до творческих номеров - форум "Служим #раЗам" проходит в Могилеве Регионы
16:35 Рейсы авиакомпании Air China из Пекина в Минск и обратно отменены 19, 21 и 26 февраля Общество
16:35 Мархель назвал состав сборной Беларуси на товарищеские матчи с футболистами Узбекистана и Болгарии Спорт
16:31 ГАИ ищет очевидцев ДТП с наездом на пешехода в Минском районе Происшествия
Все новости
Все новости
Экономика
18 февраля 2020, 17:15

Странам ЕАЭС осталось согласовать 15 позиций по стратегии развития евразийской интеграции

Фото ЕЭК
Фото ЕЭК

18 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Странам Евразийского экономического союза осталось согласовать 15 позиций по проекту стратегических направлений евразийской экономической интеграции до 2025 года. Об этом заявил член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев на заседании с участием Делового совета ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Министр ЕЭК отметил, что документ затрагивает все сферы интеграции, определенные Договором о ЕАЭС, формируя основные векторы развития союза. "Страны ЕАЭС близки к завершению работы: 318 позиций уже согласованы, оставшиеся разногласия касаются только 15 механизмов взаимодействия", - сказал он.

Представители бизнеса подтвердили свой интерес к совместной работе, выделив в качестве приоритетных вопросов гармонизацию видов правонарушений в сфере технического регулирования, маркировку и прослеживаемость товаров, развитие интеграции в финансово-банковском секторе, реализацию программы либерализации каботажных перевозок. Отмечена также необходимость расширения регулятивных функций ЕЭК. Представители евразийского бизнеса считают, что комиссия должна стать эффективной площадкой для разрешения внутрисоюзных споров.

"Участники дискуссии договорились направить в комиссию через Деловой совет ЕАЭС актуализированные предложения бизнес-ассоциаций по перспективному развитию союза, а также информацию об оценке деловыми кругами влияния препятствий на состояние взаимной торговли в ЕАЭС с учетом деятельности ЕЭК по их выявлению и устранению", - добавили в пресс-службе.

Проект стратегических направлений евразийской экономической интеграции до 2025 года обсуждался в конце минувшей недели на уровне вице-премьеров стран ЕАЭС. Он подготовлен в развитие Декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов в ЕАЭС, которую Высший Евразийский экономический совет утвердил в конце 2018 года. Стратегические направления определят основные ориентиры интеграционной политики, в них будут раскрыты меры и механизмы, которые позволят в перспективе завершить формирование нормативно-правовых основ сотрудничества государств ЕАЭС, повысить исполнительскую дисциплину наднациональных и национальных институтов союза, обеспечить гармонизацию и синхронизацию подходов государств-членов к определению и регулированию новых направлений сотрудничества. Документ в определенной степени выходит за рамки действующего Договора о ЕАЭС. Среди новых направлений - развитие зеленых технологий, возобновляемых источников энергии, экономические аспекты в сфере здравоохранения, туризма, образования и науки.

После одобрения стратегических направлений межправсоветом документ планируется утвердить на заседании Высшего Евразийского экономического совета в мае.-0-

Коллегия ЕЭК поддержала введение нулевых таможенных пошлин на сырье для оптоволокнаКоллегия ЕЭК поддержала введение нулевых таможенных пошлин на сырье для оптоволокна
Введение нулевых ввозных таможенных пошлин позволит снизить себестоимость производства в союзе оптических волокон.

ЕЭК изменила порядок принятия совместных мер для экономической стабилизации в странах ЕАЭСЕЭК изменила порядок принятия совместных мер для экономической стабилизации в странах ЕАЭС
Если в течение нескольких лет в государстве союза допускается превышение значений показателей экономической устойчивости, возникает основание для применения совместных мер. Однако до сих пор у ЕЭК не было конкретного алгоритма действий.

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ЕАЭС ЕЭК заседания
Новости рубрики Экономика
Фото ЕЭК ЕЭК изменила порядок принятия совместных мер для экономической стабилизации в странах ЕАЭС
Во время заседания. Фото ЕЭК Коллегия ЕЭК поддержала введение нулевых таможенных пошлин на сырье для оптоволокна
Игорь Орлов. Фото газеты "Минская правда" Минская и Архангельская области будут сотрудничать в АПК и строительстве
Фото из архива "Витязь" в 2019 году нарастил экспорт продукции более чем в 3,5 раза
Фото из архива "МАЗ" простаивать не будет, поступают новые заказы - Минпром
Фото из архива Доллар и евро на торгах 18 февраля подорожали, российский рубль подешевел
Главное
Игорь Сечин и Александр Лукашенко Лукашенко рассчитывает на договоренности с "Роснефтью" о дальнейшем сотрудничестве
Беларусь заинтересована увеличить поставки техники и продовольствия в Архангельскую область - Румас
Грушевский сквер должен быть сохранен - Кочанова рассказала о поручении Президента
Сечин о переговорах с Лукашенко: мы настроены конструктивно
Топ-новости
Лукашенко 19-20 февраля посетит с официальным визитом Египет
Корреспонденты БЕЛТА победили в конкурсе Минобороны
Судьбы, сложенные в треугольник: Барий Шавалиев
Умение чувствовать: в галерее "АртХаос" открывается выставка Татьяны Черных
Технологии будущего: в Гродно прошел креатон для старшеклассников "Першыя ідэі"
Эвакуированные из Китая в Тюменскую область белорусы здоровы и собираются домой - Минздрав
Неделя родного языка пройдет в БГУ с 21 по 27 февраля
Белорусские пограничники передали Эстафету Победы представителям погранслужбы России
Румас о наркоугрозе: правоохранители должны действовать адекватно возникающим вызовам
До +8°С ожидается в Беларуси 19 февраля
"МАЗ" простаивать не будет, поступают новые заказы - Минпром
Беларусь продолжит делиться опытом антикоррупционной тематики на площадке ОБСЕ
Каждое обращение граждан требует детальной и справедливой оценки - Лискович
Выявление "спящих ячеек", усиление технологий розыска - как в СНГ будут противодействовать терроризму
Акция "Единый день безопасности" начнется в Беларуси 20 февраля
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.