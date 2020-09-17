Странам ЕАЭС целесообразно переходить в торговле с Китаем на расчеты в нацвалютах - ЕЭК

17 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза постепенно переходят на расчеты в национальных валютах внутри ЕАЭС, к этому надо стремиться в торговле с Китаем. Об этом заявил член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев на онлайн-конференции "Какой путь выберут страны ЕАЭС и Китай", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Основной темой стало обсуждение перспектив сопряжения ЕАЭС и китайской инициативы "Пояс и путь" в условиях смены мирохозяйственных укладов и ухудшения отношений между США и КНР. "Наступил момент, когда нам нужно наполнять идею сопряжения ЕАЭС и китайской инициативы "Пояс и путь" прорывными инициативами, которые могли бы дать возможность обозначить новый виток в международном экономическом сотрудничестве", - подчеркнул Сергей Глазьев.

По данным ЕЭК, доля расчетов в российских рублях во взаимной торговле государств ЕАЭС в 2019 году составила 72,4%, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 4,4 процентных пункта. "В ЕАЭС страны постепенно увеличивают долю расчетов в национальных валютах как внутри союза, так и в торговле с Китаем, - сказал Сергей Глазьев. - Нам необходимо сотрудничество финансовых регуляторов и крупнейших торговых структур, имею в виду в первую очередь торговлю сырьевыми товарами, которые лежат в основе взаимного товарооборота". Он отметил необходимость создания инфраструктуры экономического сотрудничества, а также собственной системы регулирования торговли товарами и ценообразования, которая обеспечит долгосрочную финансовую стабильность государствам.

Сергей Глазьев констатировал, что уже сделано достаточно много в модернизации транспортно-логистических систем, строительстве трубопроводов в интересах укрепления энергетической безопасности Евразийского региона. "На сегодняшний день примерно 50 контейнерных поездов проходит между Китаем и Европейским союзом через нашу территорию, то есть фактически достигается оптимизация транспортных потоков. Мы вышли на скорость перемещения контейнерных поездов между центральным Китаем и центральной Россией в одну неделю", - привел пример министр ЕЭК.

Руководитель Китайско-российского исследовательского центра гуманитарных обменов, бывший заместитель руководителя международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Китая Чжоу Ли остановился на ситуации в мире в связи с ухудшением отношений Китая и США и заявил о необходимости демократизации международных отношений и невмешательства во внутренние дела стран. "Цели у "Большого евразийского партнерства" и китайской инициативы "Пояс и путь" во многом совпадают. Мы ориентированы на развитие стратегического сотрудничества с государствами ЕАЭС и его наблюдателями", - заявил Чжоу Ли.-0-