Странам СНГ нужно завершить работу над созданием зоны свободной торговли услугами - Румас

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Странам СНГ нужно завершить работу над созданием зоны свободной торговли услугами. Об этом заявил премьер-министр Сергей Румас во время заседания Совета глав правительств СНГ в формате видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Румас отметил, что центральным элементом экономической конфигурации Содружества остается сформированная в 2011 году многосторонняя зона свободной торговли с емкостью рынка более 280 млн человек. "На наш взгляд, ключевой задачей является дальнейшее раскрытие потенциала договора о ЗСТ. Прежде всего, это завершение работы над созданием зоны свободной торговли услугами, обеспечение безбарьерной торговой среды, упрощение таможенных процедур", - сказал он.

"Полагаю, что улучшение условий взаимного доступа на рынки может стать серьезным драйвером скорейшего восстановления наших экономик. Уверен, что совместными усилиями мы сможем эффективно преодолеть последствия пандемии и вернуть наши страны на рельсы устойчивого развития", - подчеркнул премьер-министр.-0-

Фото Оксаны Манчук