Страны ЕАЭС будут обмениваться данными из бюро кредитных историй

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главы правительств государств ЕАЭС подписали соглашение о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, в рамках ЕАЭС. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Главная цель документа - облегчить гражданам и коммерческим компаниям союза доступ к кредитным продуктам на всей территории ЕАЭС, а также предоставить коммерческим банкам доступный и объективный инструментарий для справедливой оценки кредитного риска потенциальных заемщиков.

"Нам необходимо создать правовое поле и условия для реализации механизмов трансграничного обмена кредитными отчетами субъектов кредитных историй, гарантировав при этом защиту прав и интересов участников кредитных отношений, а также обеспечить взаимодействие между кредитными бюро, которые участвуют в трансграничном обмене в рамках союза", - отметил член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Руслан Бекетаев.

Соглашение дает резидентам государств ЕАЭС возможность получать свой кредитный отчет, находясь в другой стране союза. В документе прописан механизм взаимодействия между кредитными бюро, а также определены полномочия финансовых регуляторов по регулированию и надзору за трансграничным обменом.

"После вступления соглашения в силу граждане и компании стран союза получат возможность на равных условиях обращаться за получением банковских кредитов на территории евразийской "пятерки", что придаст дополнительный импульс развитию трансграничного кредитования", - сообщили в пресс-службе.

Документ подписан на заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване.-0-