Страны ЕАЭС будут обмениваться информацией по защите прав потребителей

16 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла рекомендацию, в соответствии с которой ЕЭК и уполномоченные органы стран Евразийского экономического союза будут обмениваться информацией по вопросам защиты прав потребителей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

"Государствам-членам рекомендовано ежегодно направлять в комиссию информацию, которая включает сведения о содержании, целях, задачах, приоритетах и принципах государственной политики в сфере защиты прав потребителей; о государственной системе такой защиты; о количестве и характере нарушений прав потребителей, выявленных по результатам государственного контроля (надзора) или на основании обращений граждан; о мероприятиях, направленных на нормативно-правовое регулирование в этой области", - отметили в ЕЭК.

Рекомендация подготовлена Департаментом санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК с уполномоченными органами стран союза для выполнения пункта 3 плана действий Комиссии по реализации приоритетов белорусского председательства, изложенных в обращении Президента Беларуси Александра Лукашенко к главам государств-членов от 1 января нынешнего года.

"Информацию о системе государственной и общественной защиты прав потребителей, о сферах правоотношений, наиболее подверженных потребительским рискам, а также о мерах, принимаемых в странах в этом направлении, комиссия будет размещать в разделе "Защита прав потребителей" (https://potrebitel.eaeunion.org) на портале общих информационных ресурсов и открытых данных союза. Это позволит осуществлять постоянный мониторинг ситуации в названной сфере", - добавили в ЕЭК.-0-