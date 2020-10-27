Страны ЕАЭС будут обмениваться сведениями о селекционных достижениях в животноводстве

27 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии сегодня утвердила состав сведений о племенных животных и селекционных достижениях, подлежащих обмену между государствами - членами Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Решение определяет перечень информации о племенных животных (либо партии племенной продукции), перемещаемых между странами союза, их продуктивности, происхождении, племенной ценности, месте рождения, наличии генетических заболеваний и других необходимых сведений, - пояснили в ЕЭК. - Эти данные, по сути, являются электронной версией племенного свидетельства и содержат всю необходимую информацию для внесения в национальные информационные системы в области племенного животноводства и дальнейшей селекционно-племенной работы. Второй блок сведений - о породах, типах, линиях и кроссах сельскохозяйственных животных, разводимых в ЕАЭС, их продуктивных качествах, племенных хозяйствах-оригинаторах, разработчиках, информации об апробации и органе, осуществившем ее".

Принятый документ позволит унифицировать информацию о племенных животных, которые перемещаются между государствами ЕАЭС, повысить ее качество и обеспечить дополнительные гарантии достоверности. Кроме того, повысится информированность сельхозтоваропроизводителей о разводимых в ЕАЭС породах, типах, линиях и кроссах сельскохозяйственных животных. "Это, в свою очередь, будет способствовать приобретению племенной продукции напрямую, без посредников, увеличению ее реализации и наращиванию производства в отрасли животноводства", - прокомментировал решение член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

Документ разработан в соответствии с Договором о ЕАЭС и соглашением о мерах, направленных на унификацию проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в ЕАЭС.-0-