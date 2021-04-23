Страны ЕАЭС будут самостоятельно вводить маркировку табачной и алкогольной продукции

23 апреля, Москва /Корр. БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза договорились самостоятельно вводить маркировку табачной и алкогольной продукции. Об этом сообщила сегодня на брифинге по итогам прошедшего 22-23 апреля заседания Совета Евразийской экономической комиссии помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Совет также обсудил вопрос маркировки табачной и алкогольной продукции, предложенный Кыргызстаном, - сказала Ия Малкина. - Стороны договорились самостоятельно вводить маркировку в рамках своего национального законодательства без учета положений базовой модели системы маркировки ЕАЭС. Решение принято с учетом того, что оборот табака и алкоголя контролируется в странах в рамках государственной акцизной политики".

Совет ЕЭК принял также решение о единых механизмах криптографической защиты при маркировке товаров средствами идентификации.

"Это позволит, с одной стороны, избежать возникновения барьеров для движения маркированной продукции при трансграничной торговле, а с другой стороны, повысит уровень защиты маркированной продукции от подделки", - отметила помощник председателя Коллегии ЕЭК.-0-