Страны ЕАЭС будут совместно экспортировать ювелирную продукцию

25 октября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Государства Евразийского экономического союза будут совместно выходить на рынки третьих стран с предложениями о продаже продукции ювелирной промышленности. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Евразийской экономической комиссии, комментируя принятый сегодня в Москве на заседании Евразийского межправительственного совета план мероприятий по продвижению ювелирной продукции государств-членов ЕАЭС на рынки третьих стран.

По данным ЕЭК, объем производства ювелирных изделий в ЕАЭС в 2018 году составил примерно $1 млрд. Экспортные поставки с 2014 года снизились почти в пять раз - до $204,4 млн. Именно этим обстоятельством во многом обусловлено принятие плана.

"Исходя из важности поддержки экспорта как ключевого фактора развития отрасли, а также учитывая неуклонно растущий спрос на ювелирные изделия на мировом рынке, были определены три основных направления, по которым сторонам предстоит работать в ближайшие два года, - отметили в комиссии. - Это повышение конкурентоспособности производителей ювелирной продукции, реализация первоочередных мер поддержки экспорта и формирование дополнительных механизмов стимулирования союзных брендов".

Мероприятия плана включают упрощение выдачи предприятиям лицензий на переработку драгметаллов, снижение ставок на компоненты ювелирных изделий, упрощение процедуры госконтроля в сфере интернет-торговли, сокращение сроков проведения процедур и другие меры. Развитие онлайн-торговли позволит ускорить товарооборот и сократить сроки поставки товара, что является серьезным конкурентным преимуществом для конечного потребителя.

На состоявшемся ранее совещании с участием представителей бизнеса ассоциациями ювелиров пяти стран было заявлено о необходимости усиления контроля за качеством экспортируемой продукции. Для решения этой задачи бизнес выступил с инициативой создания евразийского ювелирного экспортного бюро: добросовестные производители-экспортеры смогут объединиться под зонтичным ювелирным брендом, создание которого также предусмотрено планом мероприятий.

"Мы как госорганы должны обеспечить безбарьерную среду для экспортеров, - заявил член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Александр Субботин. - С точки зрения создания условий интересен опыт работы Евразийского алмазного центра на территории свободного порта Владивосток. По сути, это инфраструктурный кластер со всеми необходимыми составляющими: биржей, постом госконтроля, таможней, хранилищами и геммологическими лабораториями. Сегодня нам нужно продумать создание подобных специализированных центров с льготными режимами и в других государствах союза".-0-