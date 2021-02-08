Страны ЕАЭС будут совместно производить вакцину от COVID-19 - ЕЭК

8 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В странах Евразийского экономического союза будет совместно производиться вакцина от COVID-19, заявили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Промышленный блок ЕЭК завершает разработку плана мероприятий по производству стратегически важных лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций для медицинского применения, производство которых должно быть обеспечено в Евразийском экономическом союзе", - сообщили в пресс-службе.

В ЕЭК напомнили, что главы государств ЕАЭС в апреле прошлого года при обсуждении текущей ситуации в промышленности рассмотрели вопросы лекарственной безопасности союза в связи с пандемией коронавируса. Тогда была отмечена важность и своевременность разработки указанного плана, а ЕЭК получила соответствующее поручение. Развитие совместных производств вакцин стало одной из основных тем обсуждения на встрече члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артака Камаляна с руководством Евразийского банка развития в декабре 2020 года. В том же месяце план по производству стратегически важных лекарственных препаратов был доработан, одобрен представителями уполномоченных органов стран ЕАЭС и вынесен на общественное обсуждение на сайте ЕЭК.

"Помимо ряда мер, направленных на стимулирование развития фармацевтической промышленности союза и углубления кооперации с целью импортозамещения производства стратегически важных лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций, проект плана включает проработку вопроса создания совместных производств вакцины от коронавирусной инфекции, - подчеркнули в ЕЭК. - Учитывая неотложность этой задачи, а также инициативу по организации на евразийском уровне совместных производств вакцины, которая была озвучена на заседании Высшего Евразийского экономического совета 11 декабря прошлого года, комиссия и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) начали прорабатывать вопрос создания совместных производств российской вакцины "Спутник V" в государствах союза".

По данным ЕЭК, к концу 2020 года РФПИ совместно с Минздравом Казахстана проработали необходимые организационные моменты, наладили трансфер соответствующих технологий и запустили линию по изготовлению вакцины на мощностях Карагандинского фармацевтического комплекса. Предполагается, что объемы выпуска достигнут 300 тыс. доз вакцины ежемесячно. На данный момент уже произведено более 90 тыс. доз, которые будут направлены для вакцинации населения после завершения всех регистрационных процедур. Всего в Казахстане намечено произвести не менее 2 млн доз вакцины "Спутник V".

"В ближайшее время также должно начаться производство вакцины "Спутник V" в Беларуси. Уже подписан ряд соглашений о взаимодействии в части локализации производства, налажен трансфер соответствующих технологий", - указали в ЕЭК.

"Кроме того, на площадке Евразийской экономической комиссии активно обсуждается вопрос о вовлечении в развитие совместных производств фармпроизводителей Армении и Кыргызстана", - добавили в пресс-службе.-0-