Страны ЕАЭС будут усиливать кооперацию в авиастроении

28 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Государства Евразийского экономического союза будут активизировать взаимодействие в авиастроении, создавать новые кооперационные цепочки, а также добавленную стоимость на территории союза. Об этом заявил член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артак Камалян на заседании Консультативного комитета по промышленности ЕЭК, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

"Намечено также создать комиссию по импортозамещению в высокотехнологичных отраслях промышленности, - проинформировали в пресс-службе. - Все государства союза подтвердили важность кооперационного сотрудничества в авиастроении и выразили готовность продолжать работу в этой сфере".

Как отметил министр ЕЭК, российская сторона уже представила партнерам свои предложения по кооперации. В частности, организовать крупноузловую сборку воздушных судов на территории государств-членов, локализовать сборку и послепродажное обслуживание самолетов на базе Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО "ОАК"). По словам Артака Камаляна, у авиапрома ЕАЭС большой потенциал для дальнейшего роста и укрепления позиций на внутреннем и мировом рынке и его необходимо реализовать в полной мере.

Участники заседания рассмотрели обзор крупнейших инвестиционных проектов промышленного строительства государств-членов на 2020-2025 годы. Документ включает порядка 400 крупных инвестиционных проектов в обрабатывающей и горнодобывающей индустрии на общую сумму инвестиций 9,5 трлн российских рублей. Представленная информация по проектам позволит находить инвесторов, поставщиков и подрядчиков, привлекать прямые и долговые инвестиции, в том числе с участием национальных и международных финансовых институтов, выявлять долгосрочные потребности в строительных ресурсах, оборудовании и применении технологий.

"Мы ориентируемся на полуторакратное увеличение взаимных инвестиций в ЕАЭС уже в ближайшие годы, - отметил Артак Камалян. - Для достижения этих показателей нам необходимо "оцифровать" и собрать инвестпроекты наших стран в единой базе данных и предложить комплексные меры поддержки их реализации".

Участники консультативного комитета также одобрили проект доклада "О перспективных направлениях промышленного сотрудничества с новыми торгово-экономическими партнерами Евразийского экономического союза". Этот документ содержит результаты комплексного анализа потенциала рынка обрабатывающей промышленности ЕАЭС, включая уровень кооперационного взаимодействия производителей с новыми торгово-экономическими партнерами. Актуальность темы обусловлена проработкой вопросов целесообразности заключения соглашений о создании зон свободной торговли с новыми торговыми партнерами союза.

Одобрение участников заседания получил и проект рекомендации Коллегии ЕЭК "О развитии сотрудничества государств - членов Евразийского экономического союза в сфере производства промышленной продукции для железнодорожного транспорта". Документ содержит комплекс мер, рекомендуемых союзным странам для решения основных проблем отрасли.-0-