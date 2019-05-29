Страны ЕАЭС договорились о взаимном признании пробирных клейм на ювелирных изделиях

29 мая, Москва /Эдуард Пивовар – БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза достигли договоренности о взаимном признании пробирных клейм на ювелирных изделиях, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
"Совет ЕЭК снял концептуальные разногласия, препятствующие взаимному признанию во взаимной торговле пробирных клейм, и направил соглашение об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках ЕЭАС для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для подписания", - отметили в пресс-службе.
В соглашении речь идет о принятии мер по гармонизации действий в отношении мер ответственности за незаконный оборот ювелирных изделий и проведении обзорных визитов в государства - члены ЕАЭС для определения, насколько в странах эффективно и с использованием лучшей мировой практики ведется контроль за производством, использованием и обращением ювелирных изделий.
"Сейчас в странах ЕАЭС меры ответственности за нарушения требований к производству, использованию и обращению ювелирных изделий существенно разнятся, - констатировали в ЕЭК. - Различна также система пробирного надзора, что создает объективные сложности для формирования общего ювелирного рынка. Сегодня ювелирам приходится повторно ставить клейма на ювелирные изделия как в стране производства, так и в стране реализации. Соглашение позволит создать необходимое пространство доверия для реализации потенциала взаимной торговли ювелирными изделиями, станет важным условием для кооперации производителей отрасли в целом. А это важный шаг на пути к созданию евразийского ювелирного бренда".-0-
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