Страны ЕАЭС договорились развивать систему маркировки товаров

22 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Технологические аспекты введения маркировки товаров на территории Евразийского экономического союза обсуждены на совещании в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) под руководством председателя Коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

"На совещании странам ЕАЭС удалось договориться по принципиальным вопросам внедрения маркировки по отдельным видам товаров, а также о дальнейших действиях для внедрения этой маркировки", - отметили в пресс-службе.

"У нас есть консенсус и понимание, что нужно говорить о совместимости технологии маркировки, уже используемой сейчас в странах ЕАЭС, и вырабатывать единые унифицированные стандарты маркировки для наших стран, - сказал на совещании Тигран Саркисян. - Цифровая маркировка товаров обеспечит прозрачность товарооборота в союзе за счет получения информации о таком товаре, в том числе в рамках его реализации при трансграничной торговле в союзе. Это, в первую очередь, необходимо легальному бизнесу для повышения конкурентоспособности, а также государствам - членам для корректного исчисления налогов и совершенствования системы контроля. Это реальный интеграционный цифровой проект".

Во встрече приняли участие заместители руководителей профильных ведомств стран ЕАЭС, ответственные за внедрение маркировки, а также члены Коллегии ЕЭК - министр по торговле Вероника Никишина, министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Карине Минасян и министр по таможенному сотрудничеству Мукай Кадыркулов.-0-