Страны ЕАЭС должны перейти на единую систему электронных автопаспортов к 1 ноября

16 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза должны перейти на единую систему электронных паспортов транспортных средств к 1 ноября текущего года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по итогам совещания руководителей профильных государственных органов стран ЕАЭС, которое прошло под председательством члена Коллегии (министра) по техническому регулированию ЕЭК Виктора Назаренко.

"Полноформатное, как предусмотрено соглашением по введению электронных паспортов транспортных средств, использование соответствующей системы начнется тогда, когда все участники ЕАЭС обеспечат оформление электронных паспортов транспортных средств и возможность их применения при регистрации автомобилей в своих национальных сегментах", - отметил министр ЕЭК. При этом было подчеркнуто, что электронные паспорта будут вводиться в странах ЕАЭС безболезненно для автовладельцев: они смогут пользоваться бумажными паспортами транспортных средств столько, сколько сочтут нужным, пока не захотят поменять на электронный автопаспорт, не потеряют старый документ или пока их автомобиль не будет утилизирован. Новые же паспорта будут выдаваться обязательно в электронном виде.

По итогам совещания стороны договорились ежемесячно проводить мониторинг готовности национальных систем электронных паспортов к запуску. "Полноценный переход на электронный паспорт транспортного средства упростит взаимное перемещение транспортных средств, процедуры их регистрации для граждан, позволит участникам систем наблюдать за жизненным циклом техники, а госорганам - пользоваться достоверными базами данных единого формата во всех странах ЕАЭС", - добавили в ЕЭК.-0-