Страны ЕАЭС достигли существенного прогресса в работе над концепцией общего финрынка

24 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Работа над концепцией формирования общего финансового рынка Евразийского экономического союза может завершиться в 2019 году. Об этом заявил член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тимур Жаксылыков на заседании Консультационного совета по валютной политике национальных (центральных) банков государств - членов ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"В работе над концепцией формирования общего финансового рынка ЕАЭС достигнут существенный прогресс. Мы с коллегами из правительств и национальных банков настроены завершить работу над документом в текущем году", - сказал Тимур Жаксылыков.

Основной темой повестки заседания стало обсуждение актуальных вопросов создания общего финансового рынка. Стороны обсудили вопросы интеграции в секторе рынка ценных бумаг, процедуры взаимного допуска участников национальных рынков на общий финансовый рынок, защиты прав потребителей финансовых услуг, информационного взаимодействия и надзора.

В заседании приняли участие руководители национальных (центральных) банков и других финансовых регуляторов государств ЕАЭС.

В декабре 2016 года президенты стран ЕАЭС поручили правительствам и национальным (центральным) банкам совместно с ЕЭК разработать проект концепции формирования общего финансового рынка ЕАЭС. Концепция должна определить основные цели, задачи и ключевые направления формирования общего финансового рынка с указанием этапов и мероприятий по их реализации, правовую основу его функционирования, порядок информационного взаимодействия и административного сотрудничества регуляторов финансового рынка, задачи и полномочия наднационального органа по регулированию общего финансового рынка ЕАЭС.-0-