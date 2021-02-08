Страны ЕАЭС готовят перечень совместных мер по сырьевому обеспечению металлургической отрасли

8 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе готовится перечень совместных мер по сырьевому обеспечению металлургической отрасли, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Вопрос выполнения Казахстаном и Беларусью обязательств в рамках функционирования внутреннего рынка ЕАЭС - снятие ограничений по вывозу лома и отходов черных и цветных металлов - был рассмотрен 5 февраля на заседании Евразийского межправительственного совета, - отметили в пресс-службе. - ЕЭК провела анализ текущей ситуации на общем рынке металлолома ЕАЭС и подготовила предложения по урегулированию ситуации. Согласно исследованию, балансы заготовки и потребления лома черных металлов свидетельствуют об отсутствии дефицита металлолома в союзе. Об этом же говорил и председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович на заседании ЕМПС".

По данным ЕЭК, Россия выступает основным экспортером металлолома в Беларусь, а Казахстан - основным экспортером в РФ. В 2019 году взаимные поставки отходов и лома черных металлов стран ЕАЭС составили 2,2 млн т на сумму $578 млн. По экспертной оценке, по итогам 2020 года объемы взаимной торговли по сравнению с 2019 годом в натуральном выражении снизились на 37,7%.

"Обострение проблем, связанных с дефицитом металлолома на металлургических предприятиях союза, прежде всего российских, при наличии значительного потенциала для заготовки лома металлов свидетельствует о наличии структурных проблем в сфере заготовки и поставок лома черных металлов в рамках ЕАЭС", - констатировали а ЕЭК.

В связи с этим члены Евразийского межправительственного совета обсудили возможные меры по урегулированию ситуации с сырьевым обеспечением металлургических предприятий союза. В их числе - стимулирование ломозаготовительной отрасли, формирование в ЕАЭС прогнозного баланса спроса и предложения на отходы и лом черных и цветных металлов, унификация временных ограничений на экспорт отходов и лома черных и цветных металлов в третьи страны, применяемых государствами-членами на национальном уровне, неприменение на внутреннем рынке союза ограничений доступа к сырью для металлургических предприятий.

"Сегодня стабильное движение вперед в металлургии напрямую связано не только с технологическими компетенциями, но и с уровнем кооперации внутри союза, снятием препятствий и барьеров, совместным принятием мер по поддержке отрасли", - подчеркнул Михаил Мясникович.-0-