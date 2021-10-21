Страны ЕАЭС готовят соглашение о единой системе таможенного транзита

21 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Проект соглашения о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза обсужден на совещании высокого уровня, которое прошло под председательством члена Коллегии (министра) по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Максата Мамытканова, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
"Предполагается, что единая система транзита должна вобрать в себя как действующие элементы транзитной системы, так и все возможные новшества и упрощения, работа над которыми ведется в настоящее время, - отметили в ЕЭК. - При этом соглашение о единой системе таможенного транзита должно быть открыто для присоединения государств, не являющихся членами союза".
Документ содержит основные элементы таможенной процедуры таможенного транзита, описание гарантийных механизмов, что позволит применять ее третьим странам.
"Проект соглашения в целом поддержан сторонами. Достигнута договоренность об активизации дальнейшей работы над документом на экспертном уровне. ЕЭК планирует доложить о ходе работы над проектом на очередном заседании Совета ЕЭК", - добавили в пресс-службе.-0-