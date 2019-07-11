Страны ЕАЭС готовятся заключить соглашение о контроле за соблюдением техрегламентов

11 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза готовятся заключить соглашение о контроле за соблюдением технических регламентов. Об этом заявил член Коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктор Назаренко на прошедшем в Москве 17-м заседании Консультативной группы по надзору за рынком (MARS Group) в рамках Рабочей группы по политике в области стандартизации и сотрудничеству по вопросам нормативного регулирования Европейской экономической комиссии ООН, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Виктор Назаренко подчеркнул, что для недопущения обращения на рынке ЕАЭС не соответствующей требованиям техрегламентов продукции, а также профилактики нарушений в сфере оценки соответствия в странах союза реализовываются системные меры по повышению эффективности государственного контроля (надзора), а также обеспечению взаимодействия контролирующих (надзорных), таможенных, правоохранительных органов и органов по аккредитации. "Создание эффективной системы контроля невозможно без использования современных информационных технологий. Реализуемый в союзе пилотный проект по созданию системы информирования об опасной продукции позволит решить вопрос установления действенного механизма взаимодействия контролирующих (надзорных) органов с таможенными и правоохранительными", - сказал он.

Виктор Назаренко проинформировал участников заседания, в том числе представителей Европейского союза, о развитии системы государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований технических регламентов в ЕАЭС. "В настоящее время в союзе на стадии подписания находится соглашение о принципах и подходах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов союза, техническое тестирование прошел общий информационный процесс по выявлению опасной продукции. При этом сегодня нам крайне важно учесть опыт стран ЕС по недопущению обращения на рынке продукции, не отвечающей установленным обязательным требованиям безопасности и потенциально представляющей угрозу для жизни и здоровья человека", - отметил он.

Участники заседания наметили и обсудили перспективы дальнейшего совершенствования правовых актов в сфере ответственности за несоблюдение требований технических регламентов и процедур оценки соответствия, принципов и подходов к осуществлению надзора на рынке в государствах - членах ЕАЭС. "Это будет иметь важное значение для решения вопросов производства и обращения на их территориях гарантированно безопасной продукции", - добавили в ЕЭК.-0-