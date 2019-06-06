Страны ЕАЭС и Китай подписали соглашение об обмене таможенной информацией

6 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза и Китай сегодня на ХXIII Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение об обмене информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и КНР, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

От Беларуси документ подписал вице-премьер Игорь Петришенко. Свои подписи под соглашением поставили также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, первый вице-премьер - министр финансов Казахстана Алихан Смаилов, вице-премьер-министр Кыргызстана Жениш Разаков, первый вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов, министр иностранных дел Китая Ван И.

Соглашение направлено на ускорение таможенных операций с товарами, перемещаемыми через таможенные границы ЕАЭС и КНР, а также перевозимыми транзитом, на повышение эффективности в сфере управления рисками и совершенствование форм таможенного контроля. Кроме того, соглашение позволит снизить риски ввоза на территорию ЕАЭС и КНР потенциально опасных, запрещенных и ограниченных к перемещению товаров.

ЕАЭС и КНР будут обмениваться в электронной форме информацией о товарах, перемещаемых через таможенные границы на автомобильном, железнодорожном, воздушном, водном транспорте и транспортных средствах международной перевозки.-0-