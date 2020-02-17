Страны ЕАЭС изменят единые ветеринарные требования к товарам по коровьему бешенству

17 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза внесут изменения в единые ветеринарные требования ЕАЭС в плане безопасности к подконтрольным товарам (продукции) по губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота (коровьему бешенству). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам совещания руководителей уполномоченных в области ветеринарии органов стран союза. Оно прошло под председательством члена Коллегии (министра) по техническому регулированию ЕЭК Виктора Назаренко.

"Изменения целиком согласуются с международными стандартами и рекомендациями Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ) и обусловлены требованиями, которые должна выполнить страна для получения определенного статуса МЭБ по губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота", - отметили в ЕЭК.

"Уточнение единых ветеринарных требований к товарам и продукции животного происхождения, которые несут риски ввоза возбудителя губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота в страны союза (это в первую очередь живой скот и говядина на кости), повысит экспортный потенциал стран союза, а также позволит избежать введения необоснованных ограничений во взаимной торговле между государствами-членами", - подчеркнул Виктор Назаренко.

Участники совещания рассмотрели также проект правил регулирования обращения ветеринарных средств в ЕАЭС, условия перемещения между государствами - членами союза биологического материала, проект положения о согласованных подходах при проведении идентификации, регистрации и прослеживаемости животных и продукции животного происхождения.

Виктор Назаренко с 2018 года регулярно проводит совещания высокого уровня с руководителями уполномоченных в области ветеринарии органов государств - членов ЕАЭС. Участники рассматривают актуальные вопросы, которые требуют решения на уровне руководителей уполномоченных органов.

Всемирная организация здравоохранения животных - межправительственная организация, ответственная за здоровье животных во всем мире. Признана в качестве референтной организации ВТО. Главная задача МЭБ - улучшение здоровья и благополучия животных, ветеринарного здравоохранения. Членами МЭБ являются 182 государства, в том числе страны - участницы ЕАЭС.-0-