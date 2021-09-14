Страны ЕАЭС изучат возможность активизировать экспорт через ЗСТ с Вьетнамом

14 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза изучат возможность активизировать экспорт по режиму свободной торговли с Вьетнамом. Об этом БЕЛТА сообщили в торговом блоке Евразийской экономической комиссии по итогам обсуждения сегодня Советом ЕЭК доклада о реализации соглашения о свободной торговле (ЗСТ) с Вьетнамом.

"Было констатировано, что с 2016-го по 2020 год экспорт из Евразийского экономического союза в эту страну увеличился на 9,9%, импорт вырос на 64,1%, - проинформировали в ЕЭК. - Наибольший объем поставок среди ввозимой продукции показали сотовые телефоны, а также радио- и телеаппаратура, что связано с локализацией производства ведущих мировых брендов на территории Вьетнама. Среди товаров, охваченных преференциальными договоренностями, заметно увеличился импорт обуви, курток, пылесосов, наушников и свинцовых аккумуляторов. В свою очередь преимуществами режима свободной торговли в ЕАЭС воспользовались поставщики пшеницы, кукурузы, свинины, кокса, грузовых автомобилей, детского питания, а также некоторых видов пищевых и нефтепродуктов. Однако верхние строчки среди поставляемых во Вьетнам товаров заняли уголь и металлопродукция, не входящие в перечень договоренностей о снижении таможенных пошлин".

"По результатам рассмотрения Советом ЕЭК отмечена необходимость активизировать взаимодействие с Вьетнамом в ЗСТ. Правительства государств-членов союза изучат возможность увеличить экспорт по товарным позициям, по которым с момента вступления соглашения в силу произошло снижение или обнуление ввозных таможенных пошлин", - подчеркнули в торговом блоке ЕЭК.-0-