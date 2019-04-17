Страны ЕАЭС начали внедрять контроль за сыроподобной продукцией

17 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза начали контролировать сыроподобную продукцию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам совещания представителей уполномоченных в области ветеринарии органов государств ЕАЭС под председательством члена Коллегии (министра) по техническому регулированию ЕЭК Виктора Назаренко.

На совещании рассматривались вопросы, связанные с реализацией решения Совета ЕЭК, вступившего в силу 11 апреля. "В соответствии с этим решением в единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), включена переработанная пищевая продукция, выработанная на основе молокосодержащего сырья, в котором животный жир полностью или частично заменен растительным жиром. Это так называемая сыроподобная продукция", - пояснили в пресс-службе.

По ее информации, в завершающей стадии находится проект решения Коллегии ЕЭК по внесению изменений в единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), устанавливающий ветеринарные требования и меры, которые будут применяться к сыроподобной продукции, ввозимой в ЕАЭС и перемещаемой по его территории. "Участники совещания отметили, что введение этих мер не создаст дополнительных трудностей для предприятий-производителей", - проинформировали в ЕЭК.

"В рамках предоставленных правом ЕАЭС полномочий ветеринарные органы Беларуси и России принимают решения о применении ветеринарных мер в отношении отдельных товаров до принятия названного решения Коллегии ЕЭК", - подчеркнули в пресс-службе.

"На совещании рассмотрены виды продукции и ветеринарного контроля, которые будут применяться в странах ЕАЭС. При этом ветеринарные службы Армении, Казахстана и Кыргызстана осуществляют мониторинг товаров, ввозимых под кодами товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, относящихся к сыроподобной продукции, и подготовительные работы с учетом проекта решения Коллегии ЕЭК", - добавили в комиссии.-0-