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Страны ЕАЭС начали внедрять контроль за сыроподобной продукцией

Экономика 17.04.2019 | 18:01
Фото из архива
Фото из архива

17 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза начали контролировать сыроподобную продукцию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам совещания представителей уполномоченных в области ветеринарии органов государств ЕАЭС под председательством члена Коллегии (министра) по техническому регулированию ЕЭК Виктора Назаренко.

На совещании рассматривались вопросы, связанные с реализацией решения Совета ЕЭК, вступившего в силу 11 апреля. "В соответствии с этим решением в единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), включена переработанная пищевая продукция, выработанная на основе молокосодержащего сырья, в котором животный жир полностью или частично заменен растительным жиром. Это так называемая сыроподобная продукция", - пояснили в пресс-службе.

По ее информации, в завершающей стадии находится проект решения Коллегии ЕЭК по внесению изменений в единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), устанавливающий ветеринарные требования и меры, которые будут применяться к сыроподобной продукции, ввозимой в ЕАЭС и перемещаемой по его территории. "Участники совещания отметили, что введение этих мер не создаст дополнительных трудностей для предприятий-производителей", - проинформировали в ЕЭК.

"В рамках предоставленных правом ЕАЭС полномочий ветеринарные органы Беларуси и России принимают решения о применении ветеринарных мер в отношении отдельных товаров до принятия названного решения Коллегии ЕЭК", - подчеркнули в пресс-службе.

"На совещании рассмотрены виды продукции и ветеринарного контроля, которые будут применяться в странах ЕАЭС. При этом ветеринарные службы Армении, Казахстана и Кыргызстана осуществляют мониторинг товаров, ввозимых под кодами товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, относящихся к сыроподобной продукции, и подготовительные работы с учетом проекта решения Коллегии ЕЭК", - добавили в комиссии.-0-

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Теги
ветеринария, ЕАЭС, ЕЭК, продукты питания
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