Страны ЕАЭС начнут работу по взаимному признанию ЭЦП при госзакупках

12 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла план взаимного признания электронной цифровой подписи странами Евразийского экономического союза при государственных закупках, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Принятие плана предусмотрено мероприятиями по реализации стратегических направлений евразийской экономической интеграции до 2025 года. По словам члена Коллегии (министра) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Армана Шаккалиева, взаимное признание электронной цифровой подписи - один из самых обсуждаемых и чувствительных вопросов в сфере государственных закупок. "План предусматривает ряд действительно ключевых мероприятий, реализация которых позволит наконец-то снять барьер, давно существующий в союзе, и обеспечит беспрепятственный доступ потенциальных поставщиков к участию в закупках", -сказал он.

Экспертам ЕЭК совместно с представителями уполномоченных органов государств - членов ЕАЭС удалось урегулировать проблемные вопросы и прийти к консенсусу по мероприятиям, включенным в итоговый документ. "Будущий фронт нашей совместной работы - разработка единых правил взаимного признания электронной цифровой подписи и проверки ее подлинности, а также требований к самим электронным цифровым подписям. Эти правила планируем принять в течение двух лет. Параллельно будет идти работа по совершенствованию права союза: Договора о ЕАЭС, регламента работы ЕЭК, поскольку требуется наделить Совет комиссии полномочиями по утверждению правил взаимного признания электронной цифровой подписи, а также скорректировать порядок осуществления госзакупок для максимальной цифровизации закупочных процессов", - прокомментировал решение Арман Шаккалиев.

Помимо этого, в план вошли пункты, предусматривающие определение странами-участницами уполномоченных органов, ответственных за предоставление ЕЭК информации по вопросам признания иностранной электронной цифровой подписи. Речь идет о доверенных третьих сторонах, осуществляющих проверку подлинности, сертифицированных средствах электронной цифровой подписи и средствах криптографической защиты информации, используемых для обеспечения участия потенциальных поставщиков в закупках.-0-