Страны ЕАЭС намерены активно развивать кооперацию в гражданском авиастроении

1 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза намерены активно развивать кооперацию в гражданском авиастроении. Об этом заявил сегодня на брифинге член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев, отвечая на вопрос о возможности продления срока беспошлинного ввоза в ЕАЭС турбореактивных средне- и дальнемагистральных самолетов после 2023-2025 годов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Здесь необходимо отметить новые предложения в части кооперации при производстве авиационной техники, это серьезные предложения, многообещающие, - сказал Андрей Слепнев. - Действительно, потрачены значительные усилия не только Россией как основным производителем авиационной техники в союзе, но и другими сторонами в этом направлении. И эти усилия начинают уже приносить ощутимые плоды по целому ряду номенклатуры".

Министр ЕЭК напомнил, что по итогам Высшего Евразийского экономического совета, который состоялся в декабре 2020 года, подготовлено соответствующее решение по развитию кооперации в авиастроении. "Рассчитываем на активное участие государств-членов в этом процессе, - отметил он. - Это серьезная технологическая платформа, в целом повышающая технологический уровень всех государств-членов и позволяющая себя позиционировать на высоком, важном рынке авиационной гражданской техники".

"Вопросы относительного льготирования и режима ввоза иностранной авиационной техники будут так или иначе решаться в контексте усилий по кооперации", - добавил Андрей Слепнев.-0-