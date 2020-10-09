Страны ЕАЭС намерены расширить инструменты поддержки экспорта совместной продукции

9 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийский межправительственный совет сегодня на заседании в Ереване принял распоряжение "О совместных мерах развития экспорта", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Перед правительствами государств-членов совместно с комиссией и Евразийским банком развития (ЕАБР) главы правительств стран ЕАЭС поставили задачу проработать возможность расширения инструментов поддержки экспорта, в первую очередь совместно произведенной продукции, - пояснили в ЕЭК. - Такие инструменты должны включать кредитную, страховую и нефинансовую меры поддержки".

Что касается кредитной поддержки экспорта, предлагается на основе ЕАБР изучить вопрос формирования ресурсной базы и создания финансовых продуктов поддержки сделок и проектов с интеграционным эффектом в национальных валютах государств - членов ЕАЭС. Сформированная комплексная программа финансового участия в проектах создания совместного продукта и экспорта в третьи страны продукции, произведенной на основе кооперации внутри ЕАЭС, могла бы в дальнейшем стать основой для создания бренда продукции союза.

"Этот механизм может быть дополнен инструментом субсидирования экспорта в случае допуска ЕАБР к национальным программам компенсации части процентных ставок по предоставляемым в государствах-членах кредитам, направленным на развитие экспорта, - отметили в пресс-службе. - Такие программы действуют в государствах - членах ЕАЭС, и подключение к ним ЕАБР позволило бы снизить финансовую нагрузку экспортеров совместно произведенной продукции".

С целью страховой поддержки экспорта предлагается проработать вопрос создания наднациональной перестраховочной компании или евразийского перестраховочного пула для формирования механизма перестрахования части рисков. Это позволит увеличить объемы страховой поддержки торговли внутри ЕАЭС, содействовать развитию экспортного кредитования в союзе и реализации проектов в рамках международной кооперации на территории стран ЕАЭС.

"Для нефинансовой поддержки экспорта рассматриваются варианты объединения информационных ресурсов государств - членов ЕАЭС с целью расширения возможностей экспортеров по поиску необходимой информации и формирования современного цифрового канала сопровождения экспортной активности бизнеса стран союза", - добавили в ЕЭК.-0-