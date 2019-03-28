Страны ЕАЭС намерены расширить использование электронных ветсертификатов

28 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Намерение и готовность расширить в ближайшее время в странах Евразийского экономического союза применение электронных ветеринарных сертификатов для обеспечения безопасности и полной прослеживаемости подконтрольных товаров высказали руководители уполномоченных в области ветеринарии национальных органов на совещании в Москве под председательством члена Коллегии (министра) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктора Назаренко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Введение системы сопровождения подконтрольных товаров электронными ветеринарными сертификатами в наших странах поможет четко проследить за движением живых животных, продукции животного происхождения, в том числе пищевой, и одновременно обеспечить контроль их безопасности", - подчеркнул Виктор Назаренко.

Участники совещания предложили установить в нормативных актах ЕАЭС дополнительный механизм, позволяющий проследить движение подконтрольных товаров из одной союзной страны в другую. Эта инициатива будет проработана в ближайшее время на экспертном уровне рабочей группой ЕЭК по ветеринарно-санитарным мерам.

"Основой для успешного развития электронной системы обращения ветеринарных сертификатов станут согласованные национальными уполномоченными органами правила реализации общих процессов в сфере применения ветеринарно-санитарных мер, ЕЭК наметила рассмотреть их в апреле-мае этого года, - отметили в пресс-службе. - В высокой степени готовности находится проект положения о согласованных подходах при проведении идентификации, регистрации и прослеживаемости животных и продукции животного происхождения. Завершением создания регуляторного правового контента и информационной инфраструктуры системы электронных сертификатов станет принятие соответствующих изменений в положение о едином порядке осуществления ветеринарного контроля (надзора) на таможенной границе и таможенной территории ЕАЭС, а также утверждение и запуск технологических документов, устанавливающих обмен сведениями о выдаче таких сертификатов".

Достигнута договоренность об активизации участия ветеринарных служб в пилотном проекте по реализации общего процесса "Формирование, ведение и использование системы информирования об опасной продукции" с проработкой вопроса интегрирования и использования данных электронных сертификатов в общий информационный процесс. "Это может быть особенно актуальным в контексте обеспечения государственного контроля за соблюдением обязательных требований безопасности, установленных "пищевыми" техническими регламентами на молочную, мясную и другую продукцию животного происхождения", - подчеркнули в ЕЭК.-0-