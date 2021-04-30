Страны ЕАЭС намерены сблизить меры экспортного регулирования сельхозтехники

30 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза договорились провести работу по сближению мер экспортного регулирования сельхозтехники. Об этом заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович по итогам состоявшегося 29-30 апреля в Казани заседания Евразийского межправительственного совета, в котором принял участие премьер-министр Беларуси Роман Головченко, сообщает БЕЛТА.

"Мы обсудили целый ряд вопросов, которые касаются закупки сельскохозяйственной техники, оборудования в рамках взаимной торговли, имея в виду, что это очень актуальные вопросы не только для производителей сельскохозяйственной техники, но и для ее потребителей, а также взаимодействия с производителями данных технических средств третьих стран, - отметил Михаил Мясникович. - Мы вышли на новый, я бы сказал, инновационный подход (об этом говорили не только представители ЕЭК, но и премьер-министры) к необходимости совершенствования мер экспортного регулирования. И по итогам стороны договорились провести работу по сближению и возможной гармонизации применяемых мер экспортного регулирования".

"Безусловно, эта тема очень деликатная, она отрабатывается в рамках Коллегии ЕЭК и других наших структур", - добавил Михаил Мянсикович.-0-