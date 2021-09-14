Страны ЕАЭС намерены снизить зависимость от импорта эфиромасличных и лекарственных растений

14 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии сегодня утвердил евразийскую технологическую платформу в сфере производства, переработки и применения эфиромасличных и лекарственных растений. Об этом на брифинге по итогам заседания сообщила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

Данная технологическая платформа предусматривает проведение исследований генетических и биохимических основ эфиромасличных и лекарственных растений, селекцию новых растений. Планируется организация производства элитного семенного материала и саженцев с использованием современных биотехнологий, создание банка семян и посадочного материала.

"В перспективе технологическая платформа позволит снизить зависимость от импорта и сформировать собственный рынок лекарственных средств и продуктов переработки эфиромасличного сырья", - подчеркнула Ия Малкина.

Учредителями платформы являются Россия, Армения и Кыргызстан. Новая технологическая платформа стала 17-й по счету в ЕАЭС.-0-