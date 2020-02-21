Страны ЕАЭС намерены совершенствовать механизмы устранения барьеров во взаимной торговле

21 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза намерены совершенствовать механизмы устранения барьеров во взаимной торговле. Об этом сообщил журналистам член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко, комментируя проходящее сегодня в Москве под председательством вице-премьера Беларуси Игоря Петришенко заседание Совета ЕЭК, передает корреспондент БЕЛТА.

"Серьезная дискуссия идет в части совершенствования механизмов устранения барьеров во взаимной торговле", - сказал Виктор Назаренко. По его словам, руководители стран ЕАЭС требуют от Совета ЕЭК, Коллегии ЕЭК и от национальных правительств устранения необоснованных запретов и ограничений в торговле.

"Члены Совета ЕЭК сегодня серьезно обсуждали, как совершенствовать методологию и как сделать так, чтобы на каждом заседании рассмотреть один-два-три конкретных вопроса, - отметил Виктор Назаренко. - Мы хотели бы, чтобы все наши надзорные структуры работали в рамках законодательства, чтобы любые меры по ограничению взаимной торговли были обоснованы и принимались в рамках тех документов, которые мы сегодня имеем и по которым работаем".-0-