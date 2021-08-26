Страны ЕАЭС намерены вместе бороться с нарушениями прав на интеллектуальную собственность в Сети 

26 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе планируется разработать проект соглашения, которое предусмотрит согласованные подходы стран ЕАЭС к борьбе с нарушениями прав на объекты интеллектуальной собственности в интернете. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.





На IX Международном форуме "Антиконтрафакт-2021" в Нур-Султане член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Руслан Бекетаев заявил, что в ЕАЭС необходимо создать условия для взаимодействия между правообладателями и электронными площадками. Он констатировал, что мир активно развивает и совершенствует информационные технологии, которые функционируют во всех сферах жизни общества и трансформируют форматы бизнеса. Это значительно упрощает взаимодействие в деловых отношениях, но при этом ставит перед законодателями и правоприменителями сложные задачи, связанные с нормативным регулированием и формализацией таких отношений.





"Трендом последних двух лет стал рост объемов электронной коммерции, - указали в ЕЭК. - Пандемия COVID-19 подтолкнула потребителей во всем мире к более активным покупкам в интернете, что спровоцировало и рост контрафактной продукции, в том числе в цифровом пространстве. Например, в 2020 году только на территории России заблокирован доступ к почти 27 тыс. сайтов в связи с нарушением прав на объекты интеллектуальной собственности. Это в четыре раза больше, чем в предыдущем году. Большая часть выявленных правонарушений и преступлений в сфере интеллектуальной собственности (91%) приходится на область незаконного использования товарных знаков. Из оборота в 2020 году в ЕАЭС изъяли 13,6 млн единиц контрафактных товаров, предотвратив многомиллиардный ущерб правообладателей".





"Эти обстоятельства диктуют необходимость формировать новые подходы и эффективные механизмы противодействия нарушениям прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе в интернете. Нужны эффективные модели взаимодействия правообладателей, потребителей и маркетплейсов", - отметил Руслан Бекетаев.





В настоящее время правовое регулирование по этому вопросу в странах союза сформировано только в России и касается защиты авторского права и смежных прав в интернете. Однако не затрагиваются вопросы защиты прав на товарные знаки и иные средства индивидуализации. "В этой связи ЕЭК проводит планомерную работу, направленную на создание и развитие национального законодательства государств-членов в этой сфере, - отметил Руслан Бекетаев. - Необходимо создать условия для организации отраслевого взаимодействия между правообладателями и электронными площадками, а также уполномоченными органами в целях решения проблемы распространения контрафактных товаров посредством интернета".





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"Планируется разработать проект соглашения, которое предусмотрит согласованные подходы стран ЕАЭС к борьбе с нарушениями прав на объекты интеллектуальной собственности в интернете. Эти инициативы планируется реализовать в течение ближайших двух-трех лет", - добавили в ЕЭК.-0-