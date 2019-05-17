Страны ЕАЭС наметили шаги по формированию общего рынка цемента

17 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Представители стран Евразийского экономического союза наметили конкретные шаги по формированию общего рынка цемента. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по итогам совещания под руководством председателя Коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна.

В мероприятии приняли участие руководители уполномоченных органов государств - членов ЕАЭС в сфере технического регулирования. Беларусь на нем представляли первый заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Ирина Осмола и заместитель министра архитектуры и строительства Олег Швец.

"По результатам совещания намечены конкретные шаги по формированию общего рынка цемента, которые позволят производителям государств ЕАЭС беспрепятственно осуществлять взаимные поставки цемента", - подчеркнул Тигран Саркисян.

Страны ЕАЭС являются крупными производителями и потребителями этого строительного материала. Например, по данным ЕЭК, объем экспорта цемента Беларуси во взаимной торговле в 2018 году составил $57,1 млн, Казахстана - $32 млн, России - $153,1 млн. При этом, по мнению экспертов рынка, до принятия технического регламента ЕАЭС в сфере строительства необходимо создать условия для свободного обращения цемента посредством действующего механизма технического регулирования, установленного договором о ЕАЭС.

На совещании статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов отметил, что Минпромторг РФ готов обеспечить для производителей цемента из других стран ЕАЭС возможность прямого обращения в органы по сертификации России в качестве заявителей для получения сертификатов соответствия на указанную продукцию. "Участники совещания поддержали эту инициативу, назвав ее важным шагом к созданию общего рынка цемента, так как в настоящий момент возможность обращения в органы по сертификации РФ имеют только юридические лица, зарегистрированные на территории России", - подчеркнули в ЕЭК.

Итоги совещания для принятия необходимых решений будут рассмотрены членами Совета ЕЭК на очередном заседании 28 мая в Нур-Султане.-0-