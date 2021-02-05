Страны ЕАЭС объединят усилия по развитию племенного животноводства

5 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийский межправительственный совет сегодня на заседании в Алматы утвердил порядок координации и аналитического обеспечения селекционно-племенной работы в области племенного животноводства, проводимой в государствах Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Документ разработан в соответствии с Договором о ЕАЭС и соглашением о мерах, направленных на унификацию проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в рамках ЕАЭС, которое подписано главами правительств в октябре 2019 года", - отметили в ЕЭК.

"Принятый документ позволит обеспечить эффективную работу стран союза по развитию племенного животноводства, реализации перспективных направлений сотрудничества и внедрения в племенное животноводство государств-членов инновационных технологий, в том числе геномной селекции", - прокомментировал решение член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян. Данное направление в странах ЕАЭС уже набирает обороты. Внедрение геномной селекции обеспечит ускорение генетического прогресса за счет сокращения сроков оценки племенной ценности животных в несколько раз.

"Порядок устанавливает правила взаимодействия государственных органов, научно-исследовательских организаций, лабораторий, племенных хозяйств и других субъектов племенного животноводства для координации и аналитического обеспечения селекционно-племенной работы в ЕАЭС, - пояснили в пресс-службе. - Кроме того, определен перечень организаций, которые будут заниматься этой аналитической работой".

"Таким образом, документ, по мнению экспертов, положительно скажется на развитии селекционной работы и торговли племенной продукцией в странах Евразийского экономического союза", - добавили в ЕЭК.-0-