Страны ЕАЭС ожидают от председательства Беларуси свободы передвижения товаров, услуг, рабочей силы

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза ожидают от будущего председательства Беларуси в ЕАЭС прорыва и достижения ряда свобод в различных областях взаимодействия. Такое мнение высказал член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Александр Субботин в программе "Главный эфир" телеканала "Беларусь 1".

"Не только я, но и многие ожидают от Беларуси прорыва. Достижения основных свобод - передвижения товара, рабочей силы, финансов, услуг. Эти основополагающие моменты являются стратегическими. Европа шла этим путем пять-шесть десятков лет. Мы пытаемся это пройти за пять лет и максимально ускорить процесс. Что-то получается легче, что-то сложнее. Но все равно мы идем опережающими темпами, изучая опыт и ошибки наших коллег", - сказал Александр Субботин.

Говоря об успехах евразийской интеграции в сфере промышленного и агропромышленного комплексов, министр ЕЭК отметил два значительных достижения. В сфере сельского хозяйства - подписание на высшем уровне соглашений по единым требованиям производства оборота семян и племенной продукции животноводства. Это позволяет постепенно уходить от экспорта высокотехнологичного генетического материала. "Практически все семена и племенных животных покупаем за рубежом. То есть мы становимся зависимы: что нам продадут - такая будет продуктивность и качество. Также нам могут отрезать такую возможность в случае политических санкций. Поэтому очень важно, чтобы требования были едины на всей территории. Чтобы белорусские семена, которые получили высокий сертификат в своей стране, в Казахстане и Кыргызстане не проходили дополнительную сертификацию. Так проще, быстрее и эффективнее будет фермеру, обычному крестьянину", - пояснил он.

Еще одно важное достижение - инжиниринговый центр по станкостроению, который был зарегистрирован летом прошлого года. "Станкостроение - самая инновационная, напитанная новыми технологиями отрасль. Признано, что одно рабочее место в этой сфере дает шесть-семь рабочих мест в обычной промышленности. А здесь такой центр, в работу которого все страны уже включились. Он будет позволять определять, где и какой станок у нас производится, чтобы не искать где-то за рубежом. Если мы делаем что-то кооперационное, то, например, технологию можно взять в Беларуси, еще часть технологии в Казахстане, и поставить завод где-нибудь в Смоленске", - обозначил механизм взаимодействия Александр Субботин.

Налаживать взаимодействие между предприятиями и регионами ЕЭК помогает внедрение новых технологий через развитие единой цифровой системы промышленной кооперации. В работе этой площадки участвуют 6 тыс. предприятий. Ожидается, что к концу следующего года это число увеличится до 50 тыс. По сути, был создан тесный конгломерат промышленников, которые, как в мессенджере, могут общаться, находить друзей, партнеров и таким образом облегчать процесс продажи товара, понижать себестоимость продукции и повышать ее конкурентоспособность. Это позволит также в перспективе развивать экспорт в такие регионы, как, например, Ближний Восток, Южная Америка.-0-