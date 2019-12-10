Страны ЕАЭС ожидают прорыва от председательства Беларуси в союзе - Субботин

10 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза ожидают от будущего председательства Беларуси в ЕАЭС прорыва. Об этом сказал журналистам член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Александр Субботин сегодня в Москве в кулуарах научно-практической конференции, посвященной 20-летию подписания Договора о создании Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

В 2020 году представитель Беларуси возглавит Коллегию ЕЭК. Страна также будет председательствовать в различных органах ЕАЭС.

"От Беларуси ожидают прорыва, - сказал Александр Субботин. - Потому что у Беларуси такая аура - передовой страны, которая всегда пытается улучшить даже то, что уже хорошо работает".

По мнению министра ЕЭК, основная задача председательства Беларуси - выполнить все, что записано в Договоре о ЕАЭС, и то, что заложено в стратегии евразийской интеграции. "Это четыре основные свободы: передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, - отметил Александр Субботин. - Все остальное - тактические задачи, которые зависят от выполнения этих фундаментальных вещей".

Министр ЕЭК добавил, что сейчас готовится программа развития ЕАЭС на среднесрочную перспективу, которую планируется рассмотреть 20 декабря в Санкт-Петербурге на встрече глав государств союза.-0-