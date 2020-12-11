Страны ЕАЭС переходят ко второму этапу формирования общего рынка газа

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза переходят ко второму этапу формирования общего рынка газа. Об этом сообщила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина во время видеобрифинга по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Во время сегодняшнего заседания было принято решение о переходе ко второму этапу формирования общего рынка газа. Второй этап - это создание инфраструктурной, технологической и правовой основы формирования рынка газа", - рассказала Ия Малкина.

Результатом реализации второго этапа должен стать договор о формировании общего рынка газа союза. В документе будут отражены принципы функционирования и регулирования рынка, порядок взаимодействия стран при транспортировке газа из и в третьи государства, принципы обеспечения доступа к газотранспортной системе, ценовая политика.

"Мы надеемся, что разработка договора завершится в 2021 году", - добавила помощник председателя Коллегии ЕЭК.

Главы государств ЕАЭС также поручили завершить в ближайшее время мероприятия первого этапа. В частности, необходимо доработать единые правила доступа к газотранспортным системам на пространстве союза.-0-