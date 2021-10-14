Страны ЕАЭС переходят ко второму этапу формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза переходят ко второму этапу формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов. Этот вопрос был сегодня согласован на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе, передает корреспондент БЕЛТА.

Как проинформировал глав государств председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, вопрос перехода ко второму этапу формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов был рассмотрен и одобрен на заседаниях Коллегии и Совета ЕЭК.

Поэтому данный вопрос в числе других был принят лидерами ЕАЭС без обсуждений. Они также одобрили внесение изменений в перечень чувствительных товаров, в отношении которых решение об изменении ставки ввозной таможенной пошлины принимается Советом ЕЭК, а также подписали ряд других рабочих документов.-0-