Страны ЕАЭС переходят на единые требования в сфере производства племенной продукции

5 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Соглашение о мерах, направленных на унификацию проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в рамках Евразийского экономического союза, вступает в силу с 6 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

Данный документ был подписан государствами ЕАЭС в октябре 2019 года. "Одновременно вступает в силу шесть актов Евразийской экономической комиссии, принятых в 2020-2021 годах, - проинформировали в пресс-службе. - Они необходимы для реализации соглашения и определяют порядок осуществления основных процессов производства племенной продукции. Среди таких процессов - оценка племенной ценности животных; молекулярная генетическая экспертиза племенной продукции; определение породы (породности) племенных животных; апробация новых пород, типов, линий и кроссов сельскохозяйственных животных".

Кроме того, в соответствии с соглашением утвержден состав сведений о племенных животных и селекционных достижениях, подлежащих обмену между государствами союза, а также порядок координации и аналитического обеспечения селекционно-племенной работы в области племенного животноводства, проводимой в государствах - членах ЕАЭС.

"Соглашение и разработанные для его реализации документы создают правовой механизм, позволяющий осуществлять племенную работу в странах союза с применением единых методик, порядков в сфере производства и оценки племенной продукции, - подчеркнули в ЕЭК. - Появляется возможность объединить в рамках ЕАЭС усилия по разработке и внедрению в племенном животноводстве инновационных технологий, включая геномную селекцию. Реализация соглашения станет реальным шагом к практической интеграции в агропромышленном комплексе стран союза".

Отправной точкой в развитии племенного животноводства послужит переход в ближайшие два года ключевых отраслей животноводства на современные методики оценки и прогнозирования племенной ценности на основе метода наилучшего линейного несмещенного прогноза (BLUP). "Все сведения о племенных животных, их продуктивности, наличии генетических заболеваний и другие необходимые данные, по сути, являющиеся электронной версией племенного свидетельства, будут вноситься племенными службами государств ЕАЭС в национальные информационные системы в соответствии с едиными порядками и методиками, - отметили в пресс-службе. - Обмен такими сведениями будет обеспечен при помощи интегрированной информационной системы союза в рамках осуществления Общего процесса "Формирование, ведение и использование базы данных о племенных животных и селекционных достижениях". Разработка технологической документации для его реализации запланирована в 2021 году".

Для выработки согласованных решений по стратегии развития и организации племенного дела в рамках ЕАЭС, обеспечения координации работы государственных органов, научных учреждений, организаций государств-членов, осуществляющих деятельность в области племенного дела, на регулярной основе будут проводиться координационные совещания. В перспективе, после внедрения в производство племенной продукции принятых актов союза, предусматривается разработать систему геномной селекции ЕАЭС, которая позволит проводить отбор племенных животных в раннем возрасте. "Это существенно повысит эффективность племенной работы, позволит экономить значительные суммы на содержании племенного поголовья и ускорит развитие животноводства, - сказали в ЕЭК. - Для решения этой задачи и аналитического обеспечения селекционно-племенной работы планируется создание аналитических центров".

Безбарьерная торговля и обеспечение стран союза высокопродуктивной племенной продукцией собственного производства позволит повысить конкурентоспособность агропромышленных комплексов союзных государств, снизить уровень импортозависимости.

"Указанные документы, по мнению экспертов, окажут положительное влияние на развитие селекционной работы и торговли племенной продукцией в странах Евразийского экономического союза", - резюмировали в пресс-службе.-0-