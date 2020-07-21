Страны ЕАЭС планируют заключить договор по применению навигационных пломб при транзите товаров

21 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии поручил Коллегии ЕЭК совместно с правительствами государств Евразийского экономического союза разработать проект международного договора по применению навигационных пломб при перевозках товаров по территориям двух и более государств союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

По словам члена Коллегии (министра) по таможенному сотрудничеству ЕЭК Олега Панкратова, ранее объединенная коллегия таможенных служб стран союза подготовила рамочный проект соглашения о единой системе транзита. Кроме того, были проведены эксперименты по применению навигационных пломб.

"От российской стороны поступило предложение сделать соглашение более глобальным, заложить в него комплексный подход по вопросам таможенного транзита. Мы со своей стороны предлагаем в первую очередь решить вопрос с применением навигационных пломб, в том числе не только для таможенных целей, и параллельно готовить такой документ", - отметил Олег Панкратов.

Члены Совета ЕЭК поддержали предложение Коллегии. "Планируется, что международный договор по применению навигационных пломб при перевозках товаров будет подготовлен до октября ", - добавили в пресс-службе.-0-