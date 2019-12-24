Страны ЕАЭС подписали соглашение об акцизах на табачную продукцию

24 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Вице-премьеры стран Евразийского экономического союза подписали соглашение о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Соглашение позволит гармонизировать ставки акцизов на сигареты и тем самым обеспечить условия для функционирования рынка табачной продукции в ЕАЭС, - пояснили в ЕЭК. - С 2024 года при расчете национальных ставок акциза на сигареты страны ЕАЭС будут исходить из индикативной ставки 35 евро за 1 тыс. сигарет с отклонением не более чем на 20% в меньшую или большую стороны. Для адаптации бизнеса к новым требованиям сроком достижения индикативной ставки определен период с 2020 по 2024 год".

"Существующий разрыв в ставках является основной причиной растущего перетока нелегальной табачной продукции в странах союза. Постепенная и поэтапная гармонизация акцизных ставок на сигареты позволит сдерживать развитие нелегального рынка табака. Гармонизация также создает хорошие условия для увеличения объема взаимной торговли табачной продукцией, способствует равным конкурентным условиям для бизнеса и росту бюджетных поступлений от акцизов, улучшает условия для легального оборота. Введение индикативной ставки на табачную продукцию и установление пятилетнего периода ее достижения будет способствовать планированию бизнеса на среднесрочную перспективу", - отметил член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков.

Страны ЕАЭС также наделили Совет ЕЭК полномочиями по утверждению индикативной ставки на очередной пятилетний период. Помимо этого, вводится консультативный механизм в случае резкой волатильности курсов национальных валют.

В ЕЭК уточнили, что соглашение было подписано 20 декабря в Санкт-Петербурге.-0-