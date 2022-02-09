Страны ЕАЭС предложили более 300 поправок в Таможенный кодекс, около 110 из них согласованы

9 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза предложили более 300 поправок в Таможенный кодекс ЕАЭС, порядка 110 из них уже согласованы. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня на заседании рабочей группы по совершенствованию таможенного регулирования в ЕАЭС принято решение до 20 февраля актуализировать перечень приоритетных вопросов, которые войдут в первый пакет поправок в Таможенный кодекс ЕАЭС, - сказала Ия Малкина. - Системная работа по совершенствованию таможенного регулирования предусмотрена стратегией-2025 и должна быть завершена к 2024 году. В целом сторонами предложено более 300 поправок. Из них на сегодняшний день согласовано порядка 110 поправок, еще около 60 находятся в высокой степени готовности".

Кроме того, на заседании рабочей группы рассмотрены итоги внутригосударственного согласования изменений в Таможенный кодекс в части регулирования внешней электронной торговли. "Изменения направлены на выделение товаров, приобретенных в рамках внешней электронной торговли, в отдельную категорию товаров, с определением особенностей ее регулирования; введение института оператора электронной торговли; введение декларации электронной торговли; обеспечение возможности реализации физическим лицам товаров внешней электронной торговли с использованием таможенных (бондовых) складов", - пояснила Ия Малкина.

"После доработки документ будет направлен для рассмотрения сторонами", - добавила она.-0-