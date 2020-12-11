Страны ЕАЭС продемонстрировали сплоченность в противостоянии современным угрозам - Токаев

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийский экономический союз продемонстрировал сплоченность в условиях современных вызовов и угроз. Такое мнение высказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Касым-Жомарт Токаев в первую очередь поблагодарил белорусскую сторону и лично Президента Александра Лукашенко за успешное, по его мнению, председательство в ЕАЭС в текущем году.

Подводя итоги этого непростого года, наполненного различного рода вызовами, и в первую очередь пандемии СOVID-19, казахстанский президент высказал уверенность в том, что страны Евразийского экономического союза продемонстрировали сплоченность и умение совместно противостоять угрозам.

Касым-Жомарт Токаев подробно остановился на ситуации, сложившейся на пространстве стран союза.

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