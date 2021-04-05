Страны ЕАЭС проведут дополнительные консультации по ввозным пошлинам на сахар

Фото из архива
5 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Члены Совета Евразийской экономической комиссии сегодня договорились рассмотреть вопрос о временном освобождении сахара белого от ввозных таможенных пошлин на следующем заседании, сообщил корреспонденту БЕЛТА представитель торгового блока ЕЭК Алексей Ашихмин.
"Решено провести дополнительные консультации с руководителями ведомств стран Евразийского экономического союза, регулирующих вопросы производства и потребления сахара, и продолжить обсуждение на следующем заседании Совета", - процитировал представитель торгового блока члена Коллегии (министра) по торговле ЕЭК Андрея Слепнева.-0-