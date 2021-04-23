Страны ЕАЭС с 2022 года перейдут на союзные правила выдачи GMP-сертификатов на лекарства

23 апреля, Москва /Корр. БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии на заседании 22-23 апреля принял решение, в соответствии с которым производители лекарств смогут предоставлять национальные документы, подтверждающие соответствие требованиям GMP, при регистрации лекарственных средств в союзе до конца 2021 года. Об этом сообщила сегодня на брифинге помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Получить национальные сертификаты GMP в союзе можно будет до конца 2021 года, - сказала Ия Малкина. - С начала 2022 года все государства перейдут на выдачу GMP-сертификатов по правилам надлежащей производственной практики ЕАЭС. Таким образом, у производителей будет достаточно времени, чтобы обновить сертификаты GMP по союзному формату".

Кроме того, Совет ЕЭК принял решение о переходе с 1 января 2023 года на союзный формат сертификата GMP при выдаче сертификатов на лекарственные средства, производимые на экспорт.-0-