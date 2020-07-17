Страны ЕАЭС сформировали проект карты индустриализации с заявками почти на $200 млрд

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза сформировали проект карты индустриализации с заявками почти на $200 млрд, сообщил журналистам председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович сегодня по итогам заседания Евразийского межправительственного совета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень важная карта индустриализации, которая предполагает разработку новых проектов в промышленности. Сегодня уже имеем заявки таких проектов суммарной стоимостью без малого $200 млрд", - отметил Михаил Мясникович.

Кроме того, страны ЕАЭС договорились о программе в космической сфере. "Будет сформирована группировка из 5 космических аппаратов для дистанционного зондирования Земли для обмена информацией в ЕАЭС", - пояснил председатель Коллегии ЕЭК.

Еще одно решение - программа для развития агроиндустрии, чтобы обеспечить продовольственную безопасность стран союза.

Что касается устранения барьеров и препятствий в ЕАЭС, Михаил Мясникович отметил, что только в текущем году устранены 9 из 15 барьеров. "Правда, немножко приросли и новыми. Но в принципе есть понимание, что препятствия, которые создаются на внутреннем рынке, необходимо решать достаточно быстро", - добавил он.-0-

Фото Оксаны Манчук

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