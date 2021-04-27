Страны ЕАЭС согласовали часть правил функционирования общего электроэнергетического рынка

27 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза согласовали часть правил функционирования общего электроэнергетического рынка, по некоторым из них остаются разногласия. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по результатам заседании Консультативного комитета по электроэнергетике.

На заседании рассматривался проект правил определения и распределения пропускной способности межгосударственных сечений на общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС. "Стороны согласились, что обязательства об информировании комиссии о доступной пропускной способности межгосударственных сечений должны быть предусмотрены в порядке мониторинга функционирования общего электроэнергетического рынка союза, - отметили в пресс-службе. - Кроме того, была согласована предложенная Департаментом энергетики и Департаментом конкурентной политики и политики в области государственных закупок ЕЭК редакция в проект правил определения и распределения пропускной способности о контроле за исполнением правил и ответственности инфраструктурных организаций общего электроэнергетического рынка ЕАЭС".

"В то же время вопрос об установлении доли пропускной способности межгосударственных сечений, доступной для торговли электрической энергией на общем электроэнергетическом рынке союза, было решено обсудить на более высоком уровне", - сказали в ЕЭК.

Мнения сторон разделились по вопросу создания Совета руководителей уполномоченных органов государств-членов в сфере энергетики. "Вопрос о целесообразности формирования этого органа будет представлен для рассмотрения Коллегией ЕЭК", - добавили в пресс-службе.-0-

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