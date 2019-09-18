Страны ЕАЭС согласовали единые правила взимания НДС при оказании услуг в электронной форме

18 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Проект поправки в Договор о Евразийском экономическом союзе, которая касается распространения косвенного налогообложения не только на товары, но и на услуги, оказываемые в союзе, обсужден на заседании Консультативного комитета по налоговой политике и администрированию при Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Стороны согласовали определение места реализации услуг в электронной форме, места осуществления деятельности покупателя услуг, а также перечень таких услуг", - отметили в пресс-службе.

Фото ЕЭК

Как подчеркнул член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков, для обеспечения эффективного функционирования единых рынков ЕАЭС необходимо стремиться к отмене налоговых барьеров, развитию информационного обмена между налоговыми органами и созданию гармонизированной системы налогообложения цифровой коммерции. "Создание единых правил взимания НДС при оказании услуг в электронной форме соотносится с целями нашего союза по формированию единого рынка услуг, - сказал он. - Внедрение таких правил позволит избежать коллизий в регулировании НДС на электронные услуги в странах союза как при B2C, так и при B2B торговле".

Консультативный комитет рассмотрел также основные направления и перспективы совершенствования администрирования НДС в ЕАЭС. В частности, ЕЭК представила проект положения по уведомлению о вывозе товаров в государства ЕАЭС, разработанный для защиты добросовестных налогоплательщиков. В качестве перспективных направлений рассматривались вопросы внедрения электронных сопроводительных документов и их взаимного признания в странах союза.

Кроме того, на заседании обсудили вопрос о недискриминационных условиях взимания НДС в свободных (специальных, особых) экономических зонах в отношении товаров из ЕАЭС и третьих стран.-0-